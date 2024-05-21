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Бугрова та Кантемир поступились на старті Мастерсу в Малазії

Владислав Уткін — 21 травня, 14:32
Бугрова та Кантемир поступились на старті Мастерсу в Малазії

Українські бадмінтоністки Євгенія Кантемир та Поліна Бугрова поступились господаркам турніру Пей Кі Го та Їн Юан Лоу в першому колі Мастерсу в Малайзії.

Поєдинок завершився з рахунком 21:15 в обох сетах.

Раніше ми повідомляли про виступ Кантемир та Бугрової на турнірі в Таїланді.

Нагадаємо, що Євгенія у змішаному розряді з Олексієм Титовим здобули бронзу на турнірі серії International challenge, який проходив у Мексиці.

У лютому збірна України з бадмінтону посіла 4 місце на командному чемпіонаті Європи-2024.

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