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Бугрова та Кантемир поступились в 1/8 фіналу турніру в Таїланді

Владислав Уткін — 16 травня, 16:12
Бугрова та Кантемир поступились в 1/8 фіналу турніру в Таїланді

Українські бадмінтоністки Євгенія Кантемир та Поліна Бугрова поступились представницям Тайваню Ху Чан Чін та Ян Чін Тан в другому колі BWF World Tour в Таїланді.

Поєдинок завершився з рахунком 21:13, 21:10.

Раніше ми повідомляли про невдалий старт Кантемир у змішаному розряді турніру. Євгенія в парі з Олексієм Титовим поступились китайцям Сін Чену та К'ян Лі в першому колі.

Нагадаємо, що Титов та Кантемир здобули бронзу на турнірі серії International challenge, який проходив у Мексиці.

У лютому збірна України з бадмінтону посіла 4 місце на командному чемпіонаті Європи-2024.

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