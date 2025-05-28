Бугрова та Кантемир не змогли подолати перше коло Singapore Open-2025

Сьогодні, 28 травня, українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир виступили на BWF World Tour в межах Singapore Open-2025. На жаль, жоден з матчів не подарував позитивний результат.

Спочатку Бугрова на стадії 1/16 фіналу одиночного розряду зіграла проти третьої ракетки світу Акане Ямагучі з Японії.

І хоча жереб одразу звів її з однією з фавориток турніру, Поліна дала бій. Проте виграти його вона не змогла – одна з найкращих представниць України в бадмінтоні зазнала поразки 0:2 (15:21, 13:21).

Потім настала черга Бугрової виступити в тандемі з Кантемир у парному розряді. Також на стадії 1/16 фіналу українки зустрілися з представницями Канади Джекі Дент та Кристал Лей.

Цей поєдинок завершився несподіваною поразкою Поліни та Євгенії з рахунком 0:2 (22:24, 15:21). Перебуваючи в статусі фавориток, вони не змогли подолати канадський бар'єр першого раунду.

Нагадаємо, що Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир брали участь у чемпіонаті Європи 2025 року, який проходив у данському Хорсенсі.