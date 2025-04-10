Українські бадмінтоністи достроково завершили виступи на чемпіонаті Європи

Сьогодні, 10 квітня, відбулися чергові матчі чемпіонату Європи 2025 року з бадмінтону, який проходить в данському Хорсенсі.

Усі українські бадмінтоністи завершили виступи на континентальній першості. Ще 8 квітня Олексій Тітов та Євгенія Кантемир у змішаних змаганнях зазнали поразки 0:2 від фаворитів протистояння Каллума Хемміга та Естель Ван Лювен з Англії.

Пізніше, 9 квітня, В'ячеслав Яковлев та Поліна Ткач програли господарям змагань Мадсу Вестергорду та Крістіне Буш.

Ще одна українка виступила в командному жіночому розряді. Це Марія Столяренко в тандемі з нідерландкою Кірстен Де Віт у двох сетах поступилися данкам Майкен Фрюергорд та Натасьї Антонісен. Варто зазначити, що Столяренко та Де Віт пройшли одразу до 1/4 фіналу через відмову дуету з Шотландії, якому присудили технічну поразку.

Також під час сьогоднішніх матчів лідерки української команди Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир не змогли впоратися з французькою парою Каміль Поньянт/Марго Ламбер у чвертьфінальному матчі.

Окрім того, Бугрова змагалася і в особистих змаганнях. У межах 1/8 фіналу українка поступилася турецькій спортсменці Озге Байрак – 15:21, 21:17, 21:15.

А у чоловічому одиночному розряду Україну представляв Олексій Тітов, який в 1/8 програв хорвату Аріа Дінату з рахунком 21:15, 21:7.