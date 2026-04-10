Українка Бугрова програла у чвертьфіналі чемпіонату Європи 2026

Українка Поліна Бугрова поступилася у чвертьфіналі чемпіонату Європи 2026 року з бадмінтону в одиночному розряді серед жінок.

22-річна харків'янка за підсумком двох сетів програла представниці Данії Мії Бліхвельдт – 20:22, 17:21.

Чемпіонат Європи 2026. Одиночний розряд, жінки

1/4 фіналу, 10 квітня

Мія Бліхвельдт (Данія) – Поліна Бугрова (Україна) 2:0 (22:20; 21:17)

Зазначимо, що Бугрова вперше в кар'єрі дійшла до чвертьфіналу. До цього її особистим рекордом на континентальній першості був вихід до 1/8 фіналу.

У світовому рейтингу Поліна станом на початок квітня перебуває на 45 місці. Її суперниця по чвертьфіналу – 21-му.

На шляху до чвертьфіналу українка перемогла італійку Джанну Стіглич (21:12, 21:10) та туркеню Озге Байрак (21:14 та 21:9).

Раніше Бугрова та Кантемір вийшли у півфінал у парному розряді, забезпечивши собі щонайменше бронзові нагороди. Нагадаємо, чемпіонат Європи 2026 року відбувається в італійській Уельві.