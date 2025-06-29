Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бадмінтон

Бугрова здобула першу в історії України бронзу на US Open-2025

Олексій Погорелов — 29 червня 2025, 14:38
Поліна Бугрова
Поліна Бугрова
Instagram Поліни Бугрової

Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова стала бронзовою призеркою US Open 2025 року.

Вчора, 28 червня, в межах півфіналу турніру 21-річна українка зустрілася з представницею Індії Танві Шарма. Спортсменки влаштували запеклу боротьбу, яку Поліна, на жаль, програла у двох сетах з рахунком 14:21, 16:21.

BWF World Tour – US Open-2025
Півфінал, 28 червня

Танві Шарма (Індія) – Поліна Бугрова (Україна) 21:14, 21:16

Незважаючи на поразку, цей результат приніс Бугровій бронзову медаль US Open-2025. Варто зазначити, що Поліна вписала себе в історію українського бадмінтону, оскільки це перша нагорода для українок на цьому турнірі.

На своєму шляху до цього досягнення Поліна Бугрова здолала інших двох бадмінтоністок з Індії. В 1/16 фіналу була обіграна Шріянші Валішетті (2:0), а на стадії 1/8 фіналу українка здолала Іру Шарма (2:1), після чого перед нею капітулювала Шуо Юнь Сун з Тайваня (2:1).

Нагадаємо, що до цього турніру Поліна Бугрова в тандемі з Євгенією Кантемир виступала на BWF World Tour в межах Indonesia Open-2025.

US Open Бадмінтон Україна Поліна Бугрова

Поліна Бугрова

Бугрова та Кантемир не змогли подолати перше коло Singapore Open-2025
Українські бадмінтоністи достроково завершили виступи на чемпіонаті Європи
Бугрова зазнала поразки в другому колі престижного турніру у Швейцарії
Бугрова в близькому матчі поступилась Летшанаї в 1/16 фіналу Indonesia Masters
Бугрова та Кантемир поступились у фіналі турніру в Німеччині

Останні новини