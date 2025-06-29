Бугрова здобула першу в історії України бронзу на US Open-2025
Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова стала бронзовою призеркою US Open 2025 року.
Вчора, 28 червня, в межах півфіналу турніру 21-річна українка зустрілася з представницею Індії Танві Шарма. Спортсменки влаштували запеклу боротьбу, яку Поліна, на жаль, програла у двох сетах з рахунком 14:21, 16:21.
BWF World Tour – US Open-2025
Півфінал, 28 червня
Танві Шарма (Індія) – Поліна Бугрова (Україна) 21:14, 21:16
Незважаючи на поразку, цей результат приніс Бугровій бронзову медаль US Open-2025. Варто зазначити, що Поліна вписала себе в історію українського бадмінтону, оскільки це перша нагорода для українок на цьому турнірі.
На своєму шляху до цього досягнення Поліна Бугрова здолала інших двох бадмінтоністок з Індії. В 1/16 фіналу була обіграна Шріянші Валішетті (2:0), а на стадії 1/8 фіналу українка здолала Іру Шарма (2:1), після чого перед нею капітулювала Шуо Юнь Сун з Тайваня (2:1).
Нагадаємо, що до цього турніру Поліна Бугрова в тандемі з Євгенією Кантемир виступала на BWF World Tour в межах Indonesia Open-2025.