Бугрова здобула першу в історії України бронзу на US Open-2025

Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова стала бронзовою призеркою US Open 2025 року.

Вчора, 28 червня, в межах півфіналу турніру 21-річна українка зустрілася з представницею Індії Танві Шарма. Спортсменки влаштували запеклу боротьбу, яку Поліна, на жаль, програла у двох сетах з рахунком 14:21, 16:21.

BWF World Tour – US Open-2025

Півфінал, 28 червня

Танві Шарма (Індія) – Поліна Бугрова (Україна) 21:14, 21:16

Незважаючи на поразку, цей результат приніс Бугровій бронзову медаль US Open-2025. Варто зазначити, що Поліна вписала себе в історію українського бадмінтону, оскільки це перша нагорода для українок на цьому турнірі.

На своєму шляху до цього досягнення Поліна Бугрова здолала інших двох бадмінтоністок з Індії. В 1/16 фіналу була обіграна Шріянші Валішетті (2:0), а на стадії 1/8 фіналу українка здолала Іру Шарма (2:1), після чого перед нею капітулювала Шуо Юнь Сун з Тайваня (2:1).

Нагадаємо, що до цього турніру Поліна Бугрова в тандемі з Євгенією Кантемир виступала на BWF World Tour в межах Indonesia Open-2025.