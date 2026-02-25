Бугрова в 1/16 фіналу поступилась на престижному турнірі в Німеччині

Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова (47) завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Німеччини, що відбувається в Мюлльгаймі.

Харків'янка в конкурентному матчі поступилася представниці Болгарії Калояні Налбантовій у першому колі змагань. Поєдинок завершився у двох сетах.

У першій партії українка програла з рахунком 13:21. Друга була більш конкурентною, але також залишилась за болгаркою – 18:21.

BWF World Tour – German Open

Мюлльгайм, Німеччина

Одиночний розряд, жінки

Перше коло, 25 лютого

Поліна Бугрова (Україна) – Калояна Налбантова (Болгарія) 13:21, 18:21

Зазначимо, що на цьому шлях 22-річної харків'янки на престижному турнірі в Німеччині не завершується. 26 лютого вона в парі з Євгенією Кантемир проведе матч другого кола жіночого парного розряду проти представниць Китаю Лі Джинь Бао та Су Мінь Луо.

Нагадаємо, що напередодні Поліна Бугрова у складі збірної України здобула першу в історії нашої країни "бронзу" на чемпіонаті Європи.