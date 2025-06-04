Бугрова та Кантемир завершили виступи на Indonesia Open-2025

Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир завершили виступили на BWF World Tour в межах Indonesia Open-2025.

Спочатку Бугрова у першому колі одиночного розряду поступилась 14-й ракетці світу Фан Дзіє Гао з Китаю. Українка виграла перший сет, проте наступні дві партії залишились за представницею Китаю – 1:2.

Надалі Бугрова виступити в тандемі з Кантемир у парному розряді. Також на стадії 1/16 фіналу українки зустрілися з представницями Індії Тріса Джоллі/Ґаятрі Гопічанд.

Цей поєдинок також завершився поразкою українок з рахунком – 0:2.

BWF World Tour – Indonesia Open-2025

Перше коло, 4 червня

Фан Дзіє Гао (Китвй) – Поліна Бугрова (Україна) 2:1 (19:21, 21:10, 21:15)

Тріса Джоллі/Ґаятрі Гопічанд – Євгенія Кантемир/Поліна Бугрова (Україна) 2:0 (14:21, 20:22)

Нагадаємо, що Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир брали участь у чемпіонаті Європи 2025 року, який проходив у данському Хорсенсі.