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Українські бадмінтоністи виграли престижний юніорський турнір в Угорщині

Володимир Максименко — 10 лютого 2025, 11:09
Владислав Кунін та Єгор Романюк
Владислав Кунін та Єгор Романюк
Федерація бадмінтону України

Українські бадмінтоністи Владислав Кунін та Єгор Романюк здобули перемогу на юніорському турнірі 15th Multi Alarm Hungarian Junior Championships 2025, який проходив в Угорщині.

Про це повідомляє Федерація бадмінтону України.

У фіналі спортсмени здолали суперників з Іспанії з рахунком 21:14.

Зазначимо, що турнір проходив у молодшій міжнародній серії. Бронзові нагороди турніру між собою розіграють юнаки з Чехії та Франції.

Нагадаємо, раніше українська бадмінтоністка завершила свої виступи на турнірі в Індонезії на стадії чвертьфіналу.

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