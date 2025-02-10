Українські бадмінтоністи виграли престижний юніорський турнір в Угорщині

Українські бадмінтоністи Владислав Кунін та Єгор Романюк здобули перемогу на юніорському турнірі 15th Multi Alarm Hungarian Junior Championships 2025, який проходив в Угорщині.

Про це повідомляє Федерація бадмінтону України.

У фіналі спортсмени здолали суперників з Іспанії з рахунком 21:14.

Зазначимо, що турнір проходив у молодшій міжнародній серії. Бронзові нагороди турніру між собою розіграють юнаки з Чехії та Франції.

Нагадаємо, раніше українська бадмінтоністка завершила свої виступи на турнірі в Індонезії на стадії чвертьфіналу.