Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бадмінтон

Бугрова в близькому матчі поступилась Летшанаї в 1/16 фіналу Indonesia Masters

Станіслав Лисак — 22 січня 2025, 13:27
Бугрова в близькому матчі поступилась Летшанаї в 1/16 фіналу Indonesia Masters

Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова (51) завершила виступи на престижному турнірі Indonesia Masters, що відбуваються в Джакарті.

Харків'янка в близькому матчі поступилася малазійці Карупатеван Летшанаї в першому колі змагань. Поєдинок завершився в трьох сетах 21:23, 21:15 та 21:19.

BWF World Tour – Indonesia Masters
Джакарта, Індонезія
Одиночний розряд, жінки
Призовий фонд – $475,000
Перше коло, 22 січня

Карупатеван Летшанаа (Малайзія) – Поліна Бугрова (Україна) 21:23, 21:15, 21:19

На цьому шлях 20-річної харків'янки на престижному турнірі в Індонезії не завершується. Уже завтра, 23 січня, Бугрова в парі з Євгенією Кантемир проведе матч другого кола жіночого парного розряду проти представниць Південної Кореї Хі Йонг Конг та Х'є Чженг Кім.

Поліна Бугрова Indonesia Masters

Поліна Бугрова

Бугрова та Кантемир поступились у фіналі турніру в Німеччині
Бугрова та Кантемир пробилися у фінал турніру в Німеччині
Бугрова та Кантемир вийшли у півфінал турніру в Німеччині
Бугрова та Кантемир поступились у битві за чвертьфінал Denmark Open-2024
Українські бадмінтоністи здобули 9 медалей на міжнародних турнірах у Туреччині та Німеччині

Останні новини