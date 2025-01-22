Бугрова в близькому матчі поступилась Летшанаї в 1/16 фіналу Indonesia Masters

Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова (51) завершила виступи на престижному турнірі Indonesia Masters, що відбуваються в Джакарті.

Харків'янка в близькому матчі поступилася малазійці Карупатеван Летшанаї в першому колі змагань. Поєдинок завершився в трьох сетах 21:23, 21:15 та 21:19.

BWF World Tour – Indonesia Masters

Джакарта, Індонезія

Одиночний розряд, жінки

Призовий фонд – $475,000

Перше коло, 22 січня

Карупатеван Летшанаа (Малайзія) – Поліна Бугрова (Україна) 21:23, 21:15, 21:19

На цьому шлях 20-річної харків'янки на престижному турнірі в Індонезії не завершується. Уже завтра, 23 січня, Бугрова в парі з Євгенією Кантемир проведе матч другого кола жіночого парного розряду проти представниць Південної Кореї Хі Йонг Конг та Х'є Чженг Кім.