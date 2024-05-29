Бугрова та Кантемир перемогли в першому матчі турніру в Сінгапурі

Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова (74) та Євгенія Кантемир (206) перемогли індійок Танішу Красто та Ашвіні Поннапппу в першому колі турніру BWF World Tour в Сінгапурі.

Поєдинок завершився з рахунком 18:21, 21:19, 21:19. На початку першого сету бадмінтоністи обмінювалися невеликими переможними серіями, і хоч ближче до його завершення гра вирівнялася, проте перемогу забрали саме представниці Індії.

Другий проходив у такому ж самому стилі. На вдалий старт одних інші відповідали своєю серією. Зрештою, Бугрова та Кантемир змогли зрівняти загальний рахунок.

Тож все вирішувалося в третьому сеті. І він спершу йшов за домінації індійок, проте після першої половини вже українки перехопили ініціативу та вийшли вперед, після чого довели гру до своєї перемоги.

У другому колі вони зустрінуться з індонезійками Апріані Рахаю та Сіті Фабіа Сілва Рамадханті.

BWF World Tour

Сінгапур

Перше коло, 29 травня

Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир (Україна) — Таніша Красто/Ашвіні Поннапппа (Індія) 18:21, 21:19, 21:19

Раніше Кантемир у паті з Тітовим поступилися в першому колі китайцям Чжень Бан Дзяну та Я Сінь Вей.

Нагадаємо, Бугрова кваліфікувалася на літні Олімпійські ігри-2024 за рейтингом Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF).