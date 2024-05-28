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Знову невдалий старт: Тітов та Кантемир поступились у першому раунді турніру в Сінгапурі

Владислав Уткін — 28 травня, 08:41
Знову невдалий старт: Тітов та Кантемир поступились у першому раунді турніру в Сінгапурі

Українські бадмінтоністи Олексій Титов та Євгенія Кантемир поступились китайцям Чжень Бан Дзяну та Я Сінь Вей в першому колі турніру BWF World Tour в Сінгапурі.

Поєдинок завершився з рахунком 21:12, 21:11. Українці мали найкращу серію у 4 набрані очки в другому сеті. Однак, це не врятувало бадмінтоністів від впевненої перемоги китайських суперників.

Раніше ми повідомляли про невдалий старт Титова та Кантемир на аналогічному турнірі в Таїланді.

Нагадаємо, інша українська бадмінтоністка Поліна Бугрова кваліфікувалася на літні Олімпійські ігри-2024 за рейтингом Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF).


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