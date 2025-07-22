Бугрова та Кантемир завершили виступи на China Open-2025 у парному розряді
Євгенія Кантемир та Поліна Бугрова
Instagram Поліни Бугрової
Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир поступилися китайській парі у 1/16 фіналу на турнірі Victor China Open.
Наші спортсменки програли перший сет з рахунком 11:21. У другому сеті українки зуміли нав’язати китаянкам більше боротьби, однак все ж поступилися з різницею у три очки – 18:21.
У підсумку – 2:0 за сетами на користь господарок змагань, які продовжать свої виступи на стадії 1/8 фіналу. Наш дует на цьому завершив свій шлях на турнірі.
BWF World Tour – Victor China Open
1/16 фіналу, парний розряд
Луй Л.Л./Цан Х.Я. – Євгенія Кантемир/Поліна Бугрова (Україна) 2:0 (21:11, 21:18)
Раніше Бугрова та Кантемир у парному розряді вилетіли з Indonesia Open-2025 також на стадії 1/16 фіналу.