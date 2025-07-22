Бугрова та Кантемир завершили виступи на China Open-2025 у парному розряді

Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир поступилися китайській парі у 1/16 фіналу на турнірі Victor China Open.

Наші спортсменки програли перший сет з рахунком 11:21. У другому сеті українки зуміли нав’язати китаянкам більше боротьби, однак все ж поступилися з різницею у три очки – 18:21.

У підсумку – 2:0 за сетами на користь господарок змагань, які продовжать свої виступи на стадії 1/8 фіналу. Наш дует на цьому завершив свій шлях на турнірі.

BWF World Tour – Victor China Open

1/16 фіналу, парний розряд





Луй Л.Л./Цан Х.Я. – Євгенія Кантемир/Поліна Бугрова (Україна) 2:0 (21:11, 21:18)

Раніше Бугрова та Кантемир у парному розряді вилетіли з Indonesia Open-2025 також на стадії 1/16 фіналу.