Чемпіон Автоспорт

Зірковий актор, який знімався у фільмі "F1 Movie", став амбасадором Формули 1

Микола Літвінов — 25 лютого 2026, 23:49
Зірковий актор, який знімався у фільмі F1 Movie, став амбасадором Формули 1
Демсон Ідріс
damsonidris/instagram

Голлівудський актор Демсон Ідріс, який зіграв одну з головних ролей у нещодавньому фільмі про Формулу-1 ("F1 Movie"), офіційно призначений новим глобальним амбасадором цього автоспортивного чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1. Деталі розкриває Marca.

Після успіху стрічки, де Ідріс виконав роль молодого та амбітного пілота Джошуа Пірса у вигаданій команді APXGP, керівництво перегонів вирішило запропонувати актору представництво чемпіонату.

Генеральний директор Формули-1 Стефано Доменікалі наголосив, що участь Ідріса допомогла залучити до спорту нову аудиторію, а сам актор зізнався, що глибоко захоплений інноваціями та інтенсивністю автоперегонів та дуже радий прийняти на себе роль амбасадора.

Нагадаємо, що фільм F1 режисера Джозефа Косінскі нещодавно здобув премію BAFTA у номінації "Найкращий звук" завдяки роботі команди звукорежисерів на чолі з Гаретом Джоном та Елом Нельсоном.

Формула 1 фільм

Формула 1

