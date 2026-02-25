Зірковий актор, який знімався у фільмі "F1 Movie", став амбасадором Формули 1

Голлівудський актор Демсон Ідріс, який зіграв одну з головних ролей у нещодавньому фільмі про Формулу-1 ("F1 Movie"), офіційно призначений новим глобальним амбасадором цього автоспортивного чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1. Деталі розкриває Marca.

Already part of the F1 family, we welcome Damson Idris as an Official Ambassador 👊#F1 pic.twitter.com/JY8b0Oyp34 — Formula 1 (@F1) February 25, 2026

Після успіху стрічки, де Ідріс виконав роль молодого та амбітного пілота Джошуа Пірса у вигаданій команді APXGP, керівництво перегонів вирішило запропонувати актору представництво чемпіонату.

Генеральний директор Формули-1 Стефано Доменікалі наголосив, що участь Ідріса допомогла залучити до спорту нову аудиторію, а сам актор зізнався, що глибоко захоплений інноваціями та інтенсивністю автоперегонів та дуже радий прийняти на себе роль амбасадора.

Нагадаємо, що фільм F1 режисера Джозефа Косінскі нещодавно здобув премію BAFTA у номінації "Найкращий звук" завдяки роботі команди звукорежисерів на чолі з Гаретом Джоном та Елом Нельсоном.