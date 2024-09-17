Норріс: Фінішувати попереду Ферстаппена – це вражає

Пілот команди Формули-1 Макларен Ландо Норріс розповів про враження, коли він випереджає Макса Ферстаппена у гонках.

Його слова передає Sky sports.

"Мені просто потрібні очки. Звичайно, фінішувати попереду Макса – це вражаюче, з того місця, з якого ми почали, і для наших на титул сподівань на титул. Кваліфікація гран-прі Азербайджану все ще в моїй пам’яті, тому що це було просто розчарування, і що могло б бути, якби цього не сталося", – сказав Норріс.

Зазначимо, що на Гран-прі Азербайджану Норріс фінішував четвертим, а його напарник Оскар Піастрі – першим. Ці результати дозволили команді здобути першість у Кубку конструкторів – 476 очок та 456 у Ред Булл відповідно.

Це вперше з 2014 року, коли Макларен очолили таблицю конструкторів, тоді як "червоні бики" не збивався з вершини з червня 2022 року.