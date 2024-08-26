Норріс: Наразі зарано думати про чемпіонство

Пілот Макларен Ландо Норріс вважає, що попри другу перемогу за сезон Формули 1 йому ще не варто думати про чемпіонство.

Його слова передає Skysports.

"Я все ще відстаю від Макса на 70 очок, тому думати про щось зараз досить нерозумно. Я сприймаю це як одну гонку за раз. Немає сенсу думати про решту. Наразі мені все одно.

Я думав, що Макс буде швидшим, ніж він був. Здавалося, що він був аутсайдером, оскільки він відставав від Феррарі, і це було несподіванкою", — сказав Ландо.

Зазначимо, наразі Макс Ферстаппен лідирує у заліку пілотів, набравши 295 очок за 15 Гран-прі. Норріс є його найближчим суперником — 225. Британець стрімко набирає очки після перемог у Маямі та Нідерландах.