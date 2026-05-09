Хорхе Мартін виграв спринт MotoGP в межах Гран-прі Франції
У суботу, 9 травня, в межах Гран-прі Франції відбулася спринтерська гонка MotoGP.
Перемогу здобув гонщик Апрілья Хорхе Мартін, який стартував з восьмої позиції стартової решітки.
У підсумку тепер він відстає від свого напарника по команді Марко Беццеккі, який фінішував 3-м, на шість очок, і обидва ще більше відірвалися від чинного чемпіона Марка Маркеса (Дукаті), який зійшов з дистанції в кінці гонки після небезпечного падіння. Другим став Франческо Баньяя на Дукаті.
Результати спринту Гран-прі Франції
- Хорхе Мартін (Апрілья) – 19:46.830.
- Франческо Баньяя (Дукаті) +1.107.
- Марко Беццеккі (Апрілья) +2.786.
- Педро Акоста (KTM) +3.808.
- Фабіо Куартараро (Ямаха) +4.402.
- Жоан Світ (Хонда) +4.630.
- Аї Огура (Трекхаус Рейсін) +5.670.
- Алекс Маркес (Грезіні) +6.608.
- Діого Морейра (ЛЧР-Хонда) +10.368.
- Жоан Зарко (ЛЧР-Хонда) +11.771
