Хорхе Мартін виграв спринт MotoGP в межах Гран-прі Франції

Олексій Мурзак — 9 травня 2026, 23:50
У суботу, 9 травня, в межах Гран-прі Франції відбулася спринтерська гонка MotoGP.

Перемогу здобув гонщик Апрілья Хорхе Мартін, який стартував з восьмої позиції стартової решітки.

У підсумку тепер він відстає від свого напарника по команді Марко Беццеккі, який фінішував 3-м, на шість очок, і обидва ще більше відірвалися від чинного чемпіона Марка Маркеса (Дукаті), який зійшов з дистанції в кінці гонки після небезпечного падіння. Другим став Франческо Баньяя на Дукаті.

Результати спринту Гран-прі Франції

  1. Хорхе Мартін (Апрілья) – 19:46.830.
  2. Франческо Баньяя (Дукаті) +1.107.
  3. Марко Беццеккі (Апрілья) +2.786.
  4. Педро Акоста (KTM) +3.808.
  5. Фабіо Куартараро (Ямаха) +4.402.
  6. Жоан Світ (Хонда) +4.630.
  7. Аї Огура (Трекхаус Рейсін) +5.670.
  8. Алекс Маркес (Грезіні) +6.608.
  9. Діого Морейра (ЛЧР-Хонда) +10.368.
  10. Жоан Зарко (ЛЧР-Хонда) +11.771

Нагадаємо, напередодні український гонщик академії Вільямс Олександр Бондарев посів п'яте місце в другій гонці першого етапу італійської Формули-4 в Мізано.

