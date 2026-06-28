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Бедзеккі важко впав і втратив лідерство у чемпіонаті MotoGP

Олег Дідух — 28 червня 2026, 16:21
Бедзеккі важко впав і втратив лідерство у чемпіонаті MotoGP
Марко Бедзеккі
Getty Images

Італійський пілот команди Апрілія Марко Бедзеккі втратив лідерство у загальному заліку чемпіонату світу MotoGP. Вже на другому колі дистанції Гран-Прі Нідерландів він вилетів з траси та припинив боротьбу в гонці. Чи отримав Бедзеккі якісь важки травми – наразі не відомо.

Невдачею Бедзеккі скористався його партнер по команді, Хорхе Мартін. Іспанець фінішував третім і перехопив лідерство у загальному заліку чемпіонату світу.

Перемогу на Гран-Прі Нідерландів здобув японець Аї Огура. Це його перша перемога в королівському класі MotoGP. Загалом же японці не перемагали в королівському класі з 2004 року, коли Макото Тамада виграв Гран-Прі Ріо-де-Жанейро.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, кілька днів тому контракт із Апрілією на наступний сезон підписав Франческо Баньяя.

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