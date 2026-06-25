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2-разовий чемпіон MotoGP змінить команду з наступного сезону

Олег Дідух — 25 червня 2026, 12:46
2-разовий чемпіон MotoGP змінить команду з наступного сезону
Франческо Баньяя
Getty Images

Зірковий італійський мотогонщик Франческо Баньяя з наступного сезону виступатиме за Апрілію.

Про це повідомляє пресслужба італійської команди.

Контракт 29-річного спортсмена розрахований на чотири роки – до кінця сезону 2030 року. Баньяя замінить у складі Апрілії іспанця Хорхе Мартіна та стане напарником лідера поточного чемпіонату, Марко Бедзеккі.

Протягом усією своєї кар'єри в королівському класі MotoGP Баньяя виступає на байках Дукаті, з 2021 року – в складі заводської команди. В 2022 і 2023 роках ставав чемпіоном світу. В поточному сезоні наразі йде лише сьомим у загальному заліку.

Раніше легендарний напарник Баньяї по заводській команді Дукаті, Марк Маркес, продовжив свій контракт до кінця 2028 року.

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