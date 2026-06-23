7-разовий чемпіон світу з MotoGP продовжив контракт із Дукаті

Зірковий іспанський мотогонщик Марк Маркес продовжив контракт із Дукаті.

Про це повідомляє пресслужба італійської команди.

Нова угода з іспанцем розрахована на два сезони – до кінця 2028 року. 33-річний Маркес виступає за Дукаті з 2024 року. В сезоні-2025 виграв на байку Дукаті свій сьомий чемпіонський титул у кар'єрі, зрівнявшись за цим показником із легендарним італійцем Валентіно Россі.

У травні поточного року Маркес зазнав перелому стопи внаслідок падіння на Гран-Прі Франції. У червні виграв Гран-Прі Угорщини, здобувши свою ювілейну, соту перемогу в MotoGP.

Наразі Маркес посідає четверте місце у загальному заліку чемпіонату світу 2026 року, відстаючи від лідера, Марко Бедзеккі, на 40 очок.