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Леклер виграв домашню кваліфікацію Гран-прі Монако

Станіслав Лисак — 25 травня, 18:05
Леклер виграв домашню кваліфікацію Гран-прі Монако

Пілот Феррарі Шарль Леклер виграв кваліфікацію восьмого етапу сезону Формули-1 — Гран-прі Монако.

Другим фінішував гонщик Макларен Оскар Піастрі, третім став напарник Леклера Карлос Сайнс. Уперше в сезоні поул-позишн здобув не лідер чемпіонату Макс Ферстаппен, який виступає за Ред Булл.

Результати кваліфікації

  1. Шарль Леклер (Феррарі)
  2. Оскар Піастрі (Макларен)
  3. Карлос Сайнс (Феррарі)
  4. Ландо Норріс (Макларен)
  5. Джордж Расселл (Мерседес)
  6. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  7. Льюїс Гамільтон (Мерседес)
  8. Юкі Цунода (РБ)
  9. Александр Албон (Вільямс)
  10. П'єр Гаслі (Альпін)

Для Феррарі ця перемога у кваліфікації стала 250-ю в історії.

Зазначимо, що Ферстаппен не зміг побити рекорд Айртона Сенни за кількістю виграних кваліфікаціїй поспіль. Чинний чемпіон світу та легендарний бразилець мають по 8 поспіль виграних поулів.

Головна гонка цього вікенду запланована на 26 травня, початок — о 16:00 за київським часом. Це буде 70-й старт на міській трасі в Монте-Карло.

Рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Монако є Айртон Сенна — 6 виграних гонок. Серед чинних пілотів на цій трасі найчастіше тріумфував Льюїс Гамільтон, який виступає за Мерседес — 3 перемоги.

Ferrari гран-прі Монако Формула 1 Шарль Леклер

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