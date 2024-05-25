Леклер виграв домашню кваліфікацію Гран-прі Монако
Пілот Феррарі Шарль Леклер виграв кваліфікацію восьмого етапу сезону Формули-1 — Гран-прі Монако.
Другим фінішував гонщик Макларен Оскар Піастрі, третім став напарник Леклера Карлос Сайнс. Уперше в сезоні поул-позишн здобув не лідер чемпіонату Макс Ферстаппен, який виступає за Ред Булл.
Результати кваліфікації
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Карлос Сайнс (Феррарі)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Льюїс Гамільтон (Мерседес)
- Юкі Цунода (РБ)
- Александр Албон (Вільямс)
- П'єр Гаслі (Альпін)
Для Феррарі ця перемога у кваліфікації стала 250-ю в історії.
Зазначимо, що Ферстаппен не зміг побити рекорд Айртона Сенни за кількістю виграних кваліфікаціїй поспіль. Чинний чемпіон світу та легендарний бразилець мають по 8 поспіль виграних поулів.
Головна гонка цього вікенду запланована на 26 травня, початок — о 16:00 за київським часом. Це буде 70-й старт на міській трасі в Монте-Карло.
Рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Монако є Айртон Сенна — 6 виграних гонок. Серед чинних пілотів на цій трасі найчастіше тріумфував Льюїс Гамільтон, який виступає за Мерседес — 3 перемоги.