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Бондарев виступить на етапі FREC в Імолі

Олег Дідух — 2 вересня 2026, 16:54
Бондарев виступить на етапі FREC в Імолі
Олександр Бондарев

Український автопілот Олександр Бондарев виступить на етапі Формули регіонального європейського чемпіонату (FREC) в італійській Імолі. Він увійшов у попередню заявку на змагання, які відбудуться вже найближчого вікенду, з 4 до 6 вересня, на автодромі імені Енцо та Діно Феррарі.

FREC вважається наступним кроком після Формули-4, в якій наразі виступає Бондарев. Для українця це буде перший виступ у FREC, сумарно з 30 спортсменів у попередній заявці 7 – дебютанти. Бондарев виступатиме за команду Van Amersfoort Racing.

Наприкінці липня поточного року Олександр Бондарев зупинився за крок від подіуму на етапі Формули-4 в італійському Муджелло.

Олександр Бондарев

Олександр Бондарев

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