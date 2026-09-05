Бондарев дебютував на етапі Формули регіонального європейського чемпіонату

Український пілот Van Amersfoort Racing Олександр Бондарев провів дебютну гонку на етапі Формули регіонального європейського чемпіонату (FREC), яка відбулась в італійській Імолі.

Українець фінішував десятим. Цей результат дозволив йому здобути перші залікові бали в кар'єрі на цьому рівні.

Перемогу в гонці здобув італієць Емануеле Олів'єрі, який очолив загальний залік пілотів. Другий заїзд вікенду відбудеться сьогодні, 5 вересня, о 16:30 за київським часом. Бондарев розпочне гонку з третьої позиції.

FREC вважається наступним кроком після Формули-4. У зв'язку з виступами у FREC, Бондарев у поточному сезоні більше не виступатиме у чемпіонаті Формули-4.

Наприкінці липня поточного року Олександр Бондарев зупинився за крок від подіуму на етапі Формули-4 в італійському Муджелло.