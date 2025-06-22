Бондарев опустився в загальному заліку через невдачі на етапі Формули-4 в Монці

Український гонщик команди Prema Racing та академії Вільямс Олександр Бондарев невдало провів третій етап Формули-4 в італійському місті Монца.

Через сходи в усіх трьох гонках українець не зумів заробити залікових балів та опустився в загальному заліку та заліку новачків.

Після трьох заїздів Бондарев має 13 очок та розташувався на 18 позиції серед усіх пілотів та 7 сходинці серед новачків Ф-4.

Перший етап сезону залишається найбільш успішним для Бондарева, адже саме там він заробив 12 з 13 своїх балів цього сезону.

Формула-4 піде на невелику перерву, після якої повернеться етапом в Муджелло. Він проходитиме з 11 по 13 липня.