Потрійна невдача: Бондарев зійшов з дистанції у третій гонці поспіль у Формулі-4

Український гонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев втретє не зміг дістатися фінішу, цього разу у третій гонці третього етапу сезону італійської Формули-4.

Третя гонка була багатообіцяючою, особливо після того, як 16-річний українець не зміг фінішувати у першому та другому заїздах.

Олександр стартував з сьомого місця, проте на першому ж колі йому зламали переднє антикрило. Через цю поломку гонщик був змушений заїжджати на піт-стоп, після якого він повернувся на трасу одним з останніх.

Гонка була багатою на жовті прапори та виїзди машини безпеки через численні зіткнення. Цим користався Бондарев, який прорвався до 21-го місця.

Але, знову ж таки, невдача продожила переслідувати українського пілота. Під час проходження повороту Олександра підбив суперник, болід українця винесло в гравій, з якого він не вибрався. На цьому гонка для Бондарева завершилася.

Заїзд виграв інший представник Prema Racing в особі Чі Ньюмана, для якого ця перемога стала першою у Формулі-4.

Перший етап сезону залишається найбільш успішним для Бондарева, адже саме там він заробив 12 з 13 своїх балів цього сезону.

Формула-4 піде на невелику перерву, після якої повернеться етапом в Муджелло. Він проходитиме з 11 по 13 липня.