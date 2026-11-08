Зламане крило зіпсувало результат: Бондарев фінішував п'ятим у другій гонці Formula Trophy Malaysia

Український гонщик Олександр Бондарев не зміг зачепитись за подіум у другій гонці другого етапу Formula Trophy Malaysia, фінішувавши п'ятим.

Пілот команди LN4 Fusion на початку гонки пошкодив переднє крило, через що опустився на останнє місце решітки. Після повернення на трек за допомогою машин безпеки Бондарев зміг фінішувати п'ятим.

Переможцем гонки став партнер українця по команді Джессі Джессі Філіпс. Другим фінішував Чен Сіконг з BLACK BLADE Racing, а третім приїхав пілот Evans GP Рафаель Ваессен.

Третя гонка етапу відбудеться 8 листопада о 9:22 за київським часом.

Після цього на молодих гонщиків очікує третій етап змагання, який заплановано на 11-13 грудня на тому ж автодромі "Сепанг".

Formula Trophy Malaysia є продовженням Формули-4 Південно-Східної Азії.

Українець змагається в чемпіонаті Formula Trophy Malaysia задля підготовки до Кубку світу Формули-4, що відбудеться в Макао 19-22 листопада.

Нагадаємо, першу гонку на "Сепангу" Олексадр Бондарев завершив на четвертому місці.

У вересні український гонщик дебютував у Формулі Європи (FREC). У першій гонці вікенду в Імолі українець фінішував на подіумі та став переможцем третьої. Таким чином, 17-річний хлопець став першим українським пілотом, хто здобув звитягу в Регіональних Формулах.