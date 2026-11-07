Бондарев прорвався на 4 позицію в 1 гонці Formula Trophy Malaysia

Український гонщик Олександр Бондарев фінішував четвертим під час першої гонки 2 етапу чемпіонату Formula Trophy Malaysia.

Пілот академії Вільямс, що виступає за команду Ландо Норріса LN4 Fusion, стартував восьмим і протягом заїзду відіграв чотири позиції на трасі "Сепанг".

Бондарев став найкращим гонщиком своєї команди. Другий заїзд Олександр розпочинатиме четвертим.

Formula Trophy Malaysia є продовженням Формули-4 Південно-Східної Азії.

Українець змагається в чемпіонаті Formula Trophy Malaysia задля підготовки до Кубку світу Формули-4, що відбудеться в Макао 19-22 листопада.

Друга гонка Олександра Бондарева стартуватиме вже 8 листопада, о 03:00 за київським часом. Третій, фінальний заїзд етапу, запланований на 09:22.

У вересні український гонщик дебютував у Формулі Європи (FREC). У першій гонці вікенду в Імолі українець фінішував на подіумі та став переможцем третьої. Таким чином, 17-річний хлопець став першим українським пілотом, хто здобув звитягу в Регіональних Формулах.

