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Бондарев прорвався на 4 позицію в 1 гонці Formula Trophy Malaysia

Станіслав Лисак — 7 листопада 2026, 12:21
Бондарев прорвався на 4 позицію в 1 гонці Formula Trophy Malaysia
LN4 Fusion

Український гонщик Олександр Бондарев фінішував четвертим під час першої гонки 2 етапу чемпіонату Formula Trophy Malaysia.

Пілот академії Вільямс, що виступає за команду Ландо Норріса LN4 Fusion, стартував восьмим і протягом заїзду відіграв чотири позиції на трасі "Сепанг".

Бондарев став найкращим гонщиком своєї команди. Другий заїзд Олександр розпочинатиме четвертим.

Formula Trophy Malaysia є продовженням Формули-4 Південно-Східної Азії.

Українець змагається в чемпіонаті Formula Trophy Malaysia задля підготовки до Кубку світу Формули-4, що відбудеться в Макао 19-22 листопада.

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Друга гонка Олександра Бондарева стартуватиме вже 8 листопада, о 03:00 за київським часом. Третій, фінальний заїзд етапу, запланований на 09:22.

У вересні український гонщик дебютував у Формулі Європи (FREC). У першій гонці вікенду в Імолі українець фінішував на подіумі та став переможцем третьої. Таким чином, 17-річний хлопець став першим українським пілотом, хто здобув звитягу в Регіональних Формулах.

Олександр Бондарев Формула-4

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