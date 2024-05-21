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У кольорах шолома Сенни: Макларен презентував ліврею на Гран-прі Монако

Владислав Уткін — 21 травня, 17:21
У кольорах шолома Сенни: Макларен презентував ліврею на Гран-прі Монако

Британська команда Формули-1 Макларен презентувала спеціальну ліврею на майбутній Гран-прі Монако.

Болід виконаний у кольорах легендарного гонщика Айртона Сенни. Лівреї будуть пофарбовані в жовте, зелене і синє забарвлення. Як зазначає пресслужба команди, дизайнери використовували як зразок культовий шолом бразильця.

Сенну називають "Королем Монако" за численні перемоги на однойменному Гран-прі.

Бразилець виступав за Макларен з 1988 по 1993 роки. Перед стартом сезону-1994 Айртон перейшов у Вільямс на місце Алена Проста, який пішов із Формули-1. Під час третього етапу чемпіонату в Імолі Сенна трагічно загинув, врізавшись у стіну на великій швидкості. Він був триразовим чемпіоном світу.



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