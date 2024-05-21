У кольорах шолома Сенни: Макларен презентував ліврею на Гран-прі Монако

Британська команда Формули-1 Макларен презентувала спеціальну ліврею на майбутній Гран-прі Монако.

Болід виконаний у кольорах легендарного гонщика Айртона Сенни. Лівреї будуть пофарбовані в жовте, зелене і синє забарвлення. Як зазначає пресслужба команди, дизайнери використовували як зразок культовий шолом бразильця.

For the King of Monaco. 👑 We're proud to race in his honour and in his colours at the #MonacoGP.



Pelo Rei de Monaco. 👑 Estamos orgulhosos de pilotar em sua homenagem e com suas cores no #MonacoGP#Senna30 #SennaSempre #OKX pic.twitter.com/dVCR5LyLWM — McLaren (@McLarenF1) May 21, 2024

Сенну називають "Королем Монако" за численні перемоги на однойменному Гран-прі.

Бразилець виступав за Макларен з 1988 по 1993 роки. Перед стартом сезону-1994 Айртон перейшов у Вільямс на місце Алена Проста, який пішов із Формули-1. Під час третього етапу чемпіонату в Імолі Сенна трагічно загинув, врізавшись у стіну на великій швидкості. Він був триразовим чемпіоном світу.







