Ферстаппен виграв Гран-прі Емілії-Романьї-2024

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу в межах сьомого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Емілії-Романьї-2024.

Ферстаппен стартував з поулу та в боротьбі з Ландо Норрісом з Макларен зміг втримати перше місце. Третім фінішував Шарль Леклер з Феррарі.

Очко за найшвидше коло отримав Джордж Расселл з Мерседес.

Зазначимо, що нідерландський пілот отримав чорно-білий прапор за те, що тричі виїжджав за межі траси. За повторне порушення він би отримав 10 сек штрафу.

Це були четверті перегони автодромі Енцо та Діно Феррарі після її повернення до Формули-1 у 2020 році. Ця траса сумнозвісна тим, що саме на ній в 1994 році загинув легендарний Айртон Сенна.