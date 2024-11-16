Баньяя проти Мартіна: шанси стати чемпіоном MotoGP-2024

Італійський гонщик команди Ducati Lenovo Франческо Баньяя виграв спринт на Гран-прі Барселони-2024 та скоротив відставання від іспанця Хорхе Мартіна до 19 очок перед фінальною гонкою сезону.

26-річному Мартіну, щоб стати чемпіоном необхідно фінішувати не нижче 9-го місця, якщо Баньяя виграє гонку чи прийти 14-м у випадку завершення гонки італійцем на другій позиції. Також він виграє титул, якщо Баньяя завершить перегони нижче другого місця.

Баньяя зможе завоювати титул у випадку перемоги та завершення гонки Мартіном нижче 9 позиції, або коли він стане другим, а іспанець завершить гонку на 15 місці, або нижче.

Загальний залік MotoGP-2024

Зазначимо, що за перемогу дається 25 очок, за друге місце 20, третє – 16, четверте – 13, п'яте – 11 і з шостого по 15 дають від 10 до 1 залікового балу відповідно.

Нагадаємо, головна гонка відбудеться у неділю, 17 листопада. Початок – о 15:00 за київським часом. Перше місце на стартовій решітці займатиме саме Баньяя, Мартін розпочинатиме з четвертої позиції.