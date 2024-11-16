Баньяя виграв спринт Гран-прі Барселони з MotoGP

Італійський гонщик команди Ducati Lenovo Франческо Баньяя став переможцем спринту на Гран-прі Барселони-2024.

Стартувавши з першої позиції італієць впевнено довів гонку до перемоги. Його основний конкурент у боротьбі за чемпіонство Хорхе Мартін став третій, при цьому розпочинав перегони з четвертої позиції. Другу позицію зайняв Енеа Бастіаніні.

Гран-Прі Барселони

Спринт, 16 листопада

Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) 20:03.173 Енеа Бастіаніні (Ducati Lenovo Team) +0.942 Хорхе Мартін (Prima Pramac) +1.270 Алеїч Еспаргаро (Aprilia Racing) +1.857 Франко Морбіделлі (Prima Pramac) +5.263 Марк Маркес (Gresini Racing) +5.303

Спринт – коротша гонка в Moto GP, що проводиться в суботу, напередодні основної, недільної. Також за спринт нараховується менше очок – Баньяя за перемогу заробив 12 залікових балів, Бастіанні 9 за друге, а Мартін – 7 за третю сходинку. Кожна наступна позиція до дев'ятої приносить на один заліковий бал менше.

Завдяки перемозі Баньяя скоротив відставання від Мартіна до 19 балів.

Головна гонка відбудеться у неділю, 17 листопада. Початок – о 15:00 за київським часом. Перше місце на стартовій решітці займатиме саме Баньяя, Мартін розпочинатиме з четвертої позиції.