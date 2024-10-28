Сайнс: Хотів здобути ще одну перемогу за Феррарі перед своїм відходом

Пілот Феррарі Карлос Сайнс заявив, що хотів здобути перемогу за команду перед своїм відходом у Вільямс.

Його слова передає RacingNews365.

"Я просто хотів зробити це. Я кричав, що хочу ще раз виграти за Феррарі перед тим, як піду, але зробити це тут, перед такою особливою публікою – це дійсно чудово. Перш за все, я просто хочу насолодитися наступними кількома гонками, але якщо з'явиться ще одна можливість, я, звичайно ж, скористаюся нею сповна", – сказав Сайнс.

Нагадаємо, іспанець здобув впевнену перемогу на Гран-прі Мексики, обійшовши Ландо Норріса з Макларен та свого напарника Шарля Леклера. З 2024 року Сайнс сяде за кермо боліда Вільямс, його місце в Феррарі займе Льюїс Гамільтон з Мерседес.

Зазначимо, що для пілота "скудерії" це друга перемога у 2024 році, раніше він фінішував першим на Гран-прі Австралії. На Гран-прі Мексики Сайнс став першим за 8 років гонщиком, який переміг з поула. До цього останнім таким досягненням відзначився Льюїс Гамільтон у 2016 році.

Також варто додати, що 30-річний Сайнс – перший пілот Феррарі з 1990 року, який переміг на Гран-прі Мексики. Востаннє це вдавалося Алену Просту.