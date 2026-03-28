Поул Антонеллі та невдалий виступ Ферстаппена у кваліфікації Гран-прі Японії

Денис Іваненко — 28 березня 2026, 09:23
У суботу, 28 березня, відбулась кваліфікація третього Гран-прі сезону Формули-1. Поул-позицію етапу в Японії здобув гонщик Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.

Другим стартуватиме в неділю його напарник по команді Джордж Расселл. Третім став пілот Макларена Оскар Піастрі.

Також у першій шістці завершили боротьбу у кваліфікації Шарль Леклер, Ландо Норріс і Льюїс Гамільтон.

Результат кваліфікації Гран-прі Японії

  • 1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 1.28,778
  • 2. Джордж Рассел (Мерседес) +0,298
  • 3. Оскар Піастрі (Макларен) +0,354
  • 4. Шарль Леклер (Феррарі) +0,627
  • 5. Ландо Норріс (Макларен) +0,631
  • 6. Льюїс Гемілтон (Феррарі) +0,789
  • 7. П'єр Гаслі (Альпін) +0,913
  • 8. Ізак Аджар (Ред Булл) +1,200
  • 9. Габріель Бортолето (Ауді) +1,496
  • 10. Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз) +1,541

Вибули після другого сегмента:

  • 11. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  • 12. Естебан Окон (Хаас)
  • 13. Ніко Гюлькенберг (Ауді)
  • 14. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз)
  • 15. Франко Колапінто (Альпін)
  • 16. Карлос Сайнс (Вільямс)

Вибули після першого сегмента:

  • 17. Алекс Албон (Вільямс)
  • 18. Олівер Берман (Хаас)
  • 19. Серхіо Перес (Кадилак)
  • 20. Валттері Боттас (Кадилак)
  • 21. Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
  • 22. Ланс Стролл (Астон Мартін)

Зазначимо, що заїзд Гран-прі Японії відбудеться 29 березня. Він розпочнеться о 8:00 за київським часом. Повний календар сезону тут.

