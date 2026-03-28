Поул Антонеллі та невдалий виступ Ферстаппена у кваліфікації Гран-прі Японії

У суботу, 28 березня, відбулась кваліфікація третього Гран-прі сезону Формули-1. Поул-позицію етапу в Японії здобув гонщик Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.

Другим стартуватиме в неділю його напарник по команді Джордж Расселл. Третім став пілот Макларена Оскар Піастрі.

Також у першій шістці завершили боротьбу у кваліфікації Шарль Леклер, Ландо Норріс і Льюїс Гамільтон.

Результат кваліфікації Гран-прі Японії

1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 1.28,778

2. Джордж Рассел (Мерседес) +0,298

3. Оскар Піастрі (Макларен) +0,354

4. Шарль Леклер (Феррарі) +0,627

5. Ландо Норріс (Макларен) +0,631

6. Льюїс Гемілтон (Феррарі) +0,789

7. П'єр Гаслі (Альпін) +0,913

8. Ізак Аджар (Ред Булл) +1,200

9. Габріель Бортолето (Ауді) +1,496

10. Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз) +1,541

Вибули після другого сегмента:

11. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

12. Естебан Окон (Хаас)

13. Ніко Гюлькенберг (Ауді)

14. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз)

15. Франко Колапінто (Альпін)

16. Карлос Сайнс (Вільямс)

Вибули після першого сегмента:

17. Алекс Албон (Вільямс)

18. Олівер Берман (Хаас)

19. Серхіо Перес (Кадилак)

20. Валттері Боттас (Кадилак)

21. Фернандо Алонсо (Астон Мартін)

22. Ланс Стролл (Астон Мартін)

Зазначимо, що заїзд Гран-прі Японії відбудеться 29 березня. Він розпочнеться о 8:00 за київським часом.