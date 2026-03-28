Поул Антонеллі та невдалий виступ Ферстаппена у кваліфікації Гран-прі Японії
Результат кваліфікації Гран-прі Японії
У суботу, 28 березня, відбулась кваліфікація третього Гран-прі сезону Формули-1. Поул-позицію етапу в Японії здобув гонщик Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.
Другим стартуватиме в неділю його напарник по команді Джордж Расселл. Третім став пілот Макларена Оскар Піастрі.
Також у першій шістці завершили боротьбу у кваліфікації Шарль Леклер, Ландо Норріс і Льюїс Гамільтон.
Результат кваліфікації Гран-прі Японії
- 1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 1.28,778
- 2. Джордж Рассел (Мерседес) +0,298
- 3. Оскар Піастрі (Макларен) +0,354
- 4. Шарль Леклер (Феррарі) +0,627
- 5. Ландо Норріс (Макларен) +0,631
- 6. Льюїс Гемілтон (Феррарі) +0,789
- 7. П'єр Гаслі (Альпін) +0,913
- 8. Ізак Аджар (Ред Булл) +1,200
- 9. Габріель Бортолето (Ауді) +1,496
- 10. Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз) +1,541
Вибули після другого сегмента:
- 11. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- 12. Естебан Окон (Хаас)
- 13. Ніко Гюлькенберг (Ауді)
- 14. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз)
- 15. Франко Колапінто (Альпін)
- 16. Карлос Сайнс (Вільямс)
Вибули після першого сегмента:
- 17. Алекс Албон (Вільямс)
- 18. Олівер Берман (Хаас)
- 19. Серхіо Перес (Кадилак)
- 20. Валттері Боттас (Кадилак)
- 21. Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- 22. Ланс Стролл (Астон Мартін)
Зазначимо, що заїзд Гран-прі Японії відбудеться 29 березня. Він розпочнеться о 8:00 за київським часом.