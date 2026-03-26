Зірка Формули-1 шокував фанатів у Японії: приїхав на зустріч на легендарному Ferrari

Семикратний чемпіон світу Льюїс Гамільтон несподівано з'явився на культовій автозустрічі в Японії та миттєво став її головною зіркою.

Британець приїхав на легендарний майданчик Daikoku Parking Area в Йокогамі за кермом культового Ferrari F40, вартість якого оцінюється приблизно у 4 мільйони фунтів. Це місце добре відоме серед автолюбителів і вважається справжньою меккою для фанатів тюнінгу та рідкісних авто.

Очевидці спершу звернули увагу на яскраво-червоний суперкар, який припаркувався поруч із іншими культовими моделями. Однак справжній ажіотаж почався в момент, коли водій вийшов із машини – ним виявився саме Льюїс Гамільтон.

Цікаво, що пілот Ferrari давно захоплюється цією моделлю і навіть називав її "витвором мистецтва". При цьому раніше він зізнавався, що продав усю свою колекцію автомобілів, яка налічувала близько 15 екземплярів і оцінювалася у понад 13 мільйонів фунтів, аби зосередитися на мистецтві.

Втім, любов до легендарних машин нікуди не зникла. І якщо вірити словам самого гонщика, саме Ferrari F40 залишається його автомобілем мрії.

