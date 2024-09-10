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Мене це не стосується: Рассел прокоментував чутки про перехід Ферстаппена у Мерседес

Андрій Яросименко — 10 вересня, 18:30
Мене це не стосується: Рассел прокоментував чутки про перехід Ферстаппена у Мерседес
Джордж Рассел
Getty images

Пілот команди Формули-1 Мерседес, Джордж Расселл, заявив, що чутки про перехід гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена до "срібних стріл" не стосуються його.

Його слова передає RacingNews365.

"Ми взагалі не обговорювали мій контракт. Однак я вже так довго працюю в цій команді. Мною керує Мерседес, і я завжди казав, що ми продовжимо працювати разом до нескінченності. Тим часом є багато розмов, і я знаходжу дуже цікавим читати подібні речі, хоча мене це не стосується. Я зосереджений на власному водінні" — сказав Рассел.

Зазначимо що останнім часом стало з'являтися багато чуток про можливий перехід Макса Ферстаппена у Мерседес. Раніше керівник команди Тото Вольфф розповів, що хотів би бачити у своїй команді Ферстаппена, але він є лише альтернативним варіантом.

Наразі останньою перемогою британця є Гран-прі Австрії. Він також здобував першість на Гран-прі Бельгії, але цей тріумф був скасований через недостатню вагу боліда.

Станом на 10 вересня 2024 року Рассел має 128 очок, та займає 7 позицію в особистому заліку пілотів.

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