Рассел виграв Гран-прі Австрії через аварію Норріса та Ферстаппена

Пілот Мерседес Джордж Расселл здобув перемогу на десятому етапі Формули-1 — Гран-прі Австрії. Для британця ця перемога стала другою у Ф-1.

Другим фінішував гонщик Макларен Оскар Піастрі, третім став Карлос Сайнс з Феррарі.

Рассел тривалий час йшов на третій позиції, однак через зіткнення Ландо Норріса та Макса Ферстаппена британець став лідером гонки, яка стала для нього тріумфальною.

Результати Гран-прі Іспанії