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Рассел виграв Гран-прі Австрії через аварію Норріса та Ферстаппена

Станіслав Лисак — 30 червня, 17:29
Рассел виграв Гран-прі Австрії через аварію Норріса та Ферстаппена

Пілот Мерседес Джордж Расселл здобув перемогу на десятому етапі Формули-1 — Гран-прі Австрії. Для британця ця перемога стала другою у Ф-1.

Другим фінішував гонщик Макларен Оскар Піастрі, третім став Карлос Сайнс з Феррарі.

Рассел тривалий час йшов на третій позиції, однак через зіткнення Ландо Норріса та Макса Ферстаппена британець став лідером гонки, яка стала для нього тріумфальною.

Результати Гран-прі Іспанії

  1. Джордж Рассел (Мерседес)
  2. Оскар Піастрі (Макларен)
  3. Карлос Сайнс (Феррарі)
  4. Льюїс Гамільтон (Мерседес)
  5. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  6. Ніко Гюлькенберг (Хаас)
  7. Серхіо Перес (Ред Булл)
  8. Кевін Магнуссен (Хаас)
  9. Данієль Ріккардо (РБ)
  10. П'єр Гаслі (Альпін)

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