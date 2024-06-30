Рассел виграв Гран-прі Австрії через аварію Норріса та Ферстаппена
Пілот Мерседес Джордж Расселл здобув перемогу на десятому етапі Формули-1 — Гран-прі Австрії. Для британця ця перемога стала другою у Ф-1.
Другим фінішував гонщик Макларен Оскар Піастрі, третім став Карлос Сайнс з Феррарі.
Рассел тривалий час йшов на третій позиції, однак через зіткнення Ландо Норріса та Макса Ферстаппена британець став лідером гонки, яка стала для нього тріумфальною.
Результати Гран-прі Іспанії
- Джордж Рассел (Мерседес)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Карлос Сайнс (Феррарі)
- Льюїс Гамільтон (Мерседес)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ніко Гюлькенберг (Хаас)
- Серхіо Перес (Ред Булл)
- Кевін Магнуссен (Хаас)
- Данієль Ріккардо (РБ)
- П'єр Гаслі (Альпін)