Один піт-стоп — краще двох: Рассел здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
Пілот Мерседес Джордж Расселл здобув перемогу на Гран-прі Бельгії. Для нього це друга перемога в сезоні та третя загалом у Ф-1.
Початок перегонів був дуже успішний для іншого пілота Мерседес Льюїса Гамільтона. Британець, який розпочав гонку третім, вже на першому колі розібрався із пілотом Ред Булл Серхіо Пересом, а не третьому обійшов переможця кваліфікації Шарля Леклера з Феррарі.
Наприкінці гонки на перемогу в Спа претендували одразу три пілоти. Расселл, який зробив лише один піт-стоп, намагався втримати натиск свого напарника Гамільтона. Одразу за пілотами Мерседес чатував гонщик Макларен Оскар Піастрі. Однак, на останньому колі Расселл не віддав перше місце суперникам.
Результати Гран-прі Бельгії
- Джордж Рассел (Мерседес)
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0,526
- Оскар Піастрі (Макларен) +1,906
- Шарль Леклер (Феррарі) +8,549
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +9,226
- Ландо Норріс (Макларен) +9,850
- Карлос Сайнс (Феррарі) +19,795
- Серхіо Перес (Ред Булл) +43,195
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +49,963
- Естебан Окон (Альпін) +52,552
Особистий залік пілотів
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 275 очок
- Ландо Норріс (Макларен) - 197
- Шарль Леклер (Феррарі) - 174
- Оскар Піастрі (Макларен) - 164
- Карлос Сайнс (Феррарі) - 160
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 143
- Джордж Рассел (Мерседес) - 141
- Серхіо Перес (Ред Булл) - 129
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) - 48
- Ленс Стролл (Астон Мартін) - 24
Кубок конструкторів
- Ред Булл - 404 очок
- Макларен - 361
- Феррарі - 340
- Мерседес - 284
- Астон Мартін - 71
- РБ - 33
- Хаас - 27
- Альпін - 10
- Вільямс - 4
- Заубер - 0