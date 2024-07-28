Один піт-стоп — краще двох: Рассел здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії

Пілот Мерседес Джордж Расселл здобув перемогу на Гран-прі Бельгії. Для нього це друга перемога в сезоні та третя загалом у Ф-1.

Початок перегонів був дуже успішний для іншого пілота Мерседес Льюїса Гамільтона. Британець, який розпочав гонку третім, вже на першому колі розібрався із пілотом Ред Булл Серхіо Пересом, а не третьому обійшов переможця кваліфікації Шарля Леклера з Феррарі.

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Lewis Hamilton is absolutely on it this afternoon! 🔥



He storms past Leclerc on the Kemmel Straight and leads the race! #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/SW197CZFga — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

Наприкінці гонки на перемогу в Спа претендували одразу три пілоти. Расселл, який зробив лише один піт-стоп, намагався втримати натиск свого напарника Гамільтона. Одразу за пілотами Мерседес чатував гонщик Макларен Оскар Піастрі. Однак, на останньому колі Расселл не віддав перше місце суперникам.

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Hamilton is closing in on his team mate but can he get past?! #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/Hbc7hxlbUb — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

Результати Гран-прі Бельгії

Джордж Рассел (Мерседес) Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0,526 Оскар Піастрі (Макларен) +1,906 Шарль Леклер (Феррарі) +8,549 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +9,226 Ландо Норріс (Макларен) +9,850 Карлос Сайнс (Феррарі) +19,795 Серхіо Перес (Ред Булл) +43,195 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +49,963 Естебан Окон (Альпін) +52,552

Особистий залік пілотів

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 275 очок Ландо Норріс (Макларен) - 197 Шарль Леклер (Феррарі) - 174 Оскар Піастрі (Макларен) - 164 Карлос Сайнс (Феррарі) - 160 Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 143 Джордж Рассел (Мерседес) - 141 Серхіо Перес (Ред Булл) - 129 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) - 48 Ленс Стролл (Астон Мартін) - 24

Кубок конструкторів

Ред Булл - 404 очок Макларен - 361 Феррарі - 340 Мерседес - 284 Астон Мартін - 71 РБ - 33 Хаас - 27 Альпін - 10 Вільямс - 4 Заубер - 0



