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Один піт-стоп — краще двох: Рассел здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії

Владислав Уткін — 28 липня, 17:32
Один піт-стоп — краще двох: Рассел здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії

Пілот Мерседес Джордж Расселл здобув перемогу на Гран-прі Бельгії. Для нього це друга перемога в сезоні та третя загалом у Ф-1.

Початок перегонів був дуже успішний для іншого пілота Мерседес Льюїса Гамільтона. Британець, який розпочав гонку третім, вже на першому колі розібрався із пілотом Ред Булл Серхіо Пересом, а не третьому обійшов переможця кваліфікації Шарля Леклера з Феррарі.

Наприкінці гонки на перемогу в Спа претендували одразу три пілоти. Расселл, який зробив лише один піт-стоп, намагався втримати натиск свого напарника Гамільтона. Одразу за пілотами Мерседес чатував гонщик Макларен Оскар Піастрі. Однак, на останньому колі Расселл не віддав перше місце суперникам.

Результати Гран-прі Бельгії

  1. Джордж Рассел (Мерседес)
  2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0,526
  3. Оскар Піастрі (Макларен) +1,906
  4. Шарль Леклер (Феррарі) +8,549
  5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +9,226
  6. Ландо Норріс (Макларен) +9,850
  7. Карлос Сайнс (Феррарі) +19,795
  8. Серхіо Перес (Ред Булл) +43,195
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +49,963
  10. Естебан Окон (Альпін) +52,552

Особистий залік пілотів

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 275 очок
  2. Ландо Норріс (Макларен) - 197
  3. Шарль Леклер (Феррарі) - 174
  4. Оскар Піастрі (Макларен) - 164
  5. Карлос Сайнс (Феррарі) - 160
  6. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 143
  7. Джордж Рассел (Мерседес) - 141
  8. Серхіо Перес (Ред Булл) - 129
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) - 48
  10. Ленс Стролл (Астон Мартін) - 24

Кубок конструкторів

  1. Ред Булл - 404 очок
  2. Макларен - 361
  3. Феррарі - 340
  4. Мерседес - 284
  5. Астон Мартін - 71
  6. РБ - 33
  7. Хаас - 27
  8. Альпін - 10
  9. Вільямс - 4
  10. Заубер - 0


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