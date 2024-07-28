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Расселл втратив перемогу Гран-прі Бельгії через недостатню вагу боліда

Станіслав Лисак — 28 липня, 20:07
Расселл втратив перемогу Гран-прі Бельгії через недостатню вагу боліда

Пілот Мерседес Джордж Расселл був дискваліфікований з Гран-прі Бельгії через недостатню вагу боліда.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Після перемоги на трасі "Спа-Франкоршам" болід британського пілота "срібних стріл" не зумів пройти традиційне зважування.

Першим у підсумку став напарник Расселла Льюїс Гамільтона. Для британця ця перемога стала 105 в межах Формули-1 та 5-ю на Гран-прі Бельгії.

Оновлений результат Гран-прі Бельгії

  1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0,526
  2. Оскар Піастрі (Макларен) +1,906
  3. Шарль Леклер (Феррарі) +8,549
  4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +9,226
  5. Ландо Норріс (Макларен) +9,850
  6. Карлос Сайнс (Феррарі) +19,795
  7. Серхіо Перес (Ред Булл) +43,195
  8. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +49,963
  9. Естебан Окон (Альпін) +52,552
  10. Данієль Ріккардо (РБ) +54,926
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