Расселл втратив перемогу Гран-прі Бельгії через недостатню вагу боліда

Пілот Мерседес Джордж Расселл був дискваліфікований з Гран-прі Бельгії через недостатню вагу боліда.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Після перемоги на трасі "Спа-Франкоршам" болід британського пілота "срібних стріл" не зумів пройти традиційне зважування.

Першим у підсумку став напарник Расселла Льюїс Гамільтона. Для британця ця перемога стала 105 в межах Формули-1 та 5-ю на Гран-прі Бельгії.

BREAKING: #BelgianGP winner George Russell has been disqualified from the race for an underweight car #F1 pic.twitter.com/SfEgH61NzG — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

Оновлений результат Гран-прі Бельгії