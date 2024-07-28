Расселл втратив перемогу Гран-прі Бельгії через недостатню вагу боліда
Пілот Мерседес Джордж Расселл був дискваліфікований з Гран-прі Бельгії через недостатню вагу боліда.
Про це повідомляє пресслужба Формули-1.
Після перемоги на трасі "Спа-Франкоршам" болід британського пілота "срібних стріл" не зумів пройти традиційне зважування.
Першим у підсумку став напарник Расселла Льюїс Гамільтона. Для британця ця перемога стала 105 в межах Формули-1 та 5-ю на Гран-прі Бельгії.
Оновлений результат Гран-прі Бельгії
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0,526
- Оскар Піастрі (Макларен) +1,906
- Шарль Леклер (Феррарі) +8,549
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +9,226
- Ландо Норріс (Макларен) +9,850
- Карлос Сайнс (Феррарі) +19,795
- Серхіо Перес (Ред Булл) +43,195
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +49,963
- Естебан Окон (Альпін) +52,552
- Данієль Ріккардо (РБ) +54,926