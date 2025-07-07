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Представника Великої Британії усунули з посади в Сенаті FIA

Олег Дідух — 7 липня 2025, 14:31
Представника Великої Британії усунули з посади в Сенаті FIA

Президент Міжнародної федерації автоспорту (FIA) Мохаммед Бен Сулайєм звільнив із посади в Сенаті FIA представника Великої Британії та віцепрезидента Королівського автомобільного клубу Бена Кассона.

Про це повідомляє BBC.

Британець обіймав посаду в Сенаті FIA протягом трьох з половиною років. Замість ного було обрано представника Азербаджану Анара Алакбарова.

Свого часу Кассон активно підтримував кандидатуру Бен Сулайєма на посаду президента FIA. Алакбаров відомий як прихильник Сулайєма та його союзник. Кассон написав Бен Сулайєму лист із проханням роз’яснити причини його звільнення, проте відповіді не отримав.

Раніше повідомлялося про те, що колишній стюард Тім Меєр висунув свою кандидатуру на посаду президента FIA.

FIA Мохаммед Бен Сулаєм

FIA

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