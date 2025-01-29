Чотириразового чемпіона Польщі з ралі-кросу засуджено на 20 місяців через несплату податків

Відомий польський гонщик Томаш Кухар засуджений на один рік і вісім місяців через несплату податків.

Про це пише Sport.pl.

Він не сплатив близько 5 млн злотих за територію колишнього військового аеропорту в Дебжно-Вєсі (Великопольське воєводство). Томаш Кухар від імені компанії Rallyland у 2009 році купив його в Агентства військового майна, бажаючи побудувати там ралійну трасу.

Його колишній партнер Владислав Пьотр був засуджений разом із ним і проведе за ґратами три роки і шість місяців.

"Звичайно, я не згоден з вироком, вважаю це неймовірною помилкою. Я буду подавати апеляцію. Я впевнений, що в наступній інстанції я доведу, що я потерпілий у цій справі, а не злочинець. Мене обдурив мій найближчий друг ", – заявив Кухар.

Томаш, який протягом кар'єри 4 рази ставав чемпіоном Польщі з ралі-кросу, акцентує увагу на тому, що він був лише "медійним обличчям" у справі, нічого не знаючи про деталі угод та витрат.

Нагадаємо, нещодавно через сексуальне насильство в бік неповнолітньої суд виніс обвинувачення чемпіону ОІ-1996.