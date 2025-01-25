Чемпіон Олімпіади-1996 був ув'язнений за сексуальне насильство над неповнолітньою, але вийшов під заставу

53-річний боксер Сомлук Камсінг, який на Олімпійських іграх 1996 року виграв золото з боксу у ваговій категорії до 57 кг, був засуджений за викрадення та сексуальні дії щодо неповнолітньої.

Про це повідомляє People.com.

52-річний Камсінг був визнаний винним провінційним судом Кхон Каєна у спробі зґвалтування 17-річної дівчини. Він отримав термін у 3 роки 1 місяць та 10 днів. Боксера також зобов'язали виплатити 3525 доларів компенсації жертві, а також 1470 доларів її опікунам.

Після винесення вироку ексучасника Олімпіади звільнили під заставу в 300 000 бат (приблизно 9 000 доларів США) і він заявив, що оскаржить вирок.

Джерела повідомляють, що вирок суду пов’язаний з інцидентом у грудні 2023 року, коли 17-річна дівчина з Каласіна, Таїланд, звинуватила його в жорстокому нападі на неї в готельному номері після зустрічі того ж вечора в клубі.

Поліція повідомила, що у підлітка були синці на грудях і біля статевих органів. Камсінг намагався зґвалтувати її в номері готелю, але не зміг досягти ерекції, тому агресивно терся об неї. Сомлук заперечив претензії та сказав, що мав згоду дівчини, стверджуючи також, що він нібито припинив це після того, як дізнався справжній вік дівчини.

Чоловіка, який тієї ночі відвіз Камсінга та дівчину-підлітка з клубу до готелю на своєму мотоциклі, також спочатку звинуватили у викраденні та перевезенні неповнолітньої для розбещення. Цього тижня інформаційне видання The Bangkok Post повідомило, що одного зі спільників Камсінга виправдали за звинуваченнями, пов’язаними зі спробою зґвалтування, хоча незрозуміло, чи був виправданий цього тижня той самий чоловік, якого звинуватили разом із боксером у 2023 році.

Він став першим представником Таїланду, який виграв золото Олімпіади. Він також представляв країну на ОІ-1992, ОІ-2000 та ОІ-2004.

У 2018 році Камсінг був оголошений банкрутом, перш ніж асоціація боксу Таїланду допомогла йому виплатити борги. Після завершення кар'єри на Батьківщині отримував епізодичні ролі у фільмах та серіалах.

Нагадаємо, в Англії суд визнав винним у побитті дружини ексгравця Манчестер Сіті Джої Бартона.