Багато плакав: Мартін – про здобуте чемпіонство MotoGP-2024

Іспанець Хорхе Мартін із команди Pramac Ducati зізнався, що дуже емоційно відреагував на здобуте чемпіонство MotoGP сезону-2024.

Його слова цитує Crash.net.

"Я досі не можу в це повірити, я в шоці! Емоції зашкалюють, я багато плакав! Зараз я просто хочу відсвяткувати з моєю командою, сім'єю та друзями.

То був довгий шлях. Моя кар'єра не була легкою.

Звичайно, я мав хороші можливості, але я вважаю, що сам їх створив. Я багато працював. Я багатьом жертвував. Минулого сезону я мав шанс, але, думаю, я був не готовий його реалізувати, скажімо так. Але цього року я відчував, що це мій рік.

Дякую Pramac, дякую Ducati за те, що надали мені приголомшливий байк на ці чотири роки і дали можливість боротися до кінця з неймовірним Франческо (Баньяя – його головний конкурент, прим.)", – сказав Мартін.