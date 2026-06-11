У Формулі-1 узгодили зміни регламенту на найближчі два роки

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА), FOM, команди та виробники силових агрегатів погодили пакет змін до технічного, спортивного та фінансового регламентів Формули-1 на 2027 та 2028 роки.

Про це повідомляє пресслужба федерацїі.

Організація впроваджує поетапне перебалансування внеску двигуна внутрішнього згоряння та системи рекуперації енергії, яка збирає енергію під час гальмування і дає машині додаткове прискорення.

Зміни в технічному регламенті на 2027–2028 роки порівняно з поточним сезоном ФІА

Поправки також містять цільові коригування потужності двигуна та потоку паливної енергії. Командам дали більше свободи у тому, як саме розподіляти та використовувати цей запас енергії безпосередньо під час заїзду.

Усі зміни спрямовані на покращення кваліфікацій та вирішення проблем, виявлених на старті сезону 2026 року.

Сама ФІА тепер прискорить офіційний процес затвердження нововведень, а запропоновані зміни будуть подані на розгляд Всесвітньої ради автоспорту 23 червня в Макао.

Нагадаємо, що за ці зміни виступав Макс Ферстаппен і наголошував, що зміна співвідношення мотора та системи рекуперації енергії на користь двигуна – це крок у правильному напрямку.