Перес оцінив результати Ред Булл на практиках Гран-прі Азербайджану

Пілот Формули-1 команди Ред Булл Серхіо Перес високо оцінює прогрес команди після двох практик Гран-прі Азербайджану.

Його слова передає Racingnews365.

"Це був безперечно хороший, дуже хороший день. Ми досягли значного прогресу між першою та другою практиками, тому нам потрібно переконатися, що ми продовжимо далі, я думаю, що ми точно зможемо змагатися в суботу. Я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ми помічаємо, що можемо налаштувати машину все краще і краще. Попереду ще довгий шлях, але те, що ми бачили на цю мить, багатообіцяюче", — сказав Перес.

Зазначимо, що мексиканець є рекордсменом за кількістю перемог в Баку — 2. На поточних практиках він фінішував другим та третім. На фоні негативних чуток про його результати на попередніх гонках, Ред Булл схвально ставляться до наявних показників Переса.

Нагадаємо, головна гонка Гран-прі Азербайджану в Баку відбудеться завтра, 15 вересня. Початок — о 14:00 за київським часом.