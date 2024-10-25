Пілот Формули-1 команди Макларен Оскар Піастрі відреагував на чутки щодо його переходу в Ред Булл.

Слова австралійця передає Crash.net.

Раніше з'явилась інформація, яку підтвердив радник "червоних биків" Гельмут Марко. Він заявив, що агент Піастрі Марк Веббер шукає діалог із командою. На що пілот Макларен сказав наступне:

"Безумовно ні, я дуже щасливий, де я перебуваю, у мене контракт на наступні два роки після цього, і я, звичайно, не збираюся кудись їхати, тому не буде і тижня у Ф-1 без коментарів від Гельмута", – заявив Піастрі.

Гонщик визнав, що чутки про Ред Булл є "приємним компліментом", але наполягав, що він щасливий у Макларен.

"Маю на увазі, це гарний комплімент, я б сказав, але знову ж таки, я дуже задоволений тим, де я перебуваю, і я думаю, що вони мають досить великий пул водіїв, з яких вони можуть вибрати, якщо захочуть", – додав Піастрі.

Нагадаємо, напередодні пілот Феррарі Шарль Леклер здобув впевнену перемогу на Гран-прі США в Остіні. Ця перемога стала для монегаска третьою за сезон.