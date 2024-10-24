Ред Булл роздумують над підписанням пілота Макларен

Команда Формули-1 Ред Булл роздумує над підписанням пілота Макларен Оскара Піастрі.

Про це повідомляє F1-Insider.

За інформацією джерела, Піастрі може стати напарником Макса Ферстаппена у 2026 році, або замінити його, якщо нідерландець до того часу перейду в іншу команду. Контракт 23-річного австралійця з Макларен чинний до 2026 року.

Варто зазначити, що менеджером Піастрі є колишній пілот Ред Булл Марк Веббер, який досі спілкується з керівником "червоних биків" Крістіаном Горнером.

Нагадаємо, напередодні пілот Феррарі Шарль Леклер здобув впевнену перемогу на Гран-прі США в Остіні. Ця перемога стала для монегаска третьою за сезон.