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Ред Булл роздумують над підписанням пілота Макларен

Андрій Яросименко — 24 жовтня, 10:40
Ред Булл роздумують над підписанням пілота Макларен
Оскар Піастрі
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Команда Формули-1 Ред Булл роздумує над підписанням пілота Макларен Оскара Піастрі.

Про це повідомляє F1-Insider.

За інформацією джерела, Піастрі може стати напарником Макса Ферстаппена у 2026 році, або замінити його, якщо нідерландець до того часу перейду в іншу команду. Контракт 23-річного австралійця з Макларен чинний до 2026 року.

Варто зазначити, що менеджером Піастрі є колишній пілот Ред Булл Марк Веббер, який досі спілкується з керівником "червоних биків" Крістіаном Горнером.

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Нагадаємо, напередодні пілот Феррарі Шарль Леклер здобув впевнену перемогу на Гран-прі США в Остіні. Ця перемога стала для монегаска третьою за сезон.

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