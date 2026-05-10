Бондарев фінішував дев'ятим у фінальній гонці першого етапу Формули-4

Український гонщик Олександр Бондарев посів дев'яте місце в фінальній гонці першого етапу Формули-4 в Мізано.

17-річний киянин розпочинав заїзд четвертим. На старті гонки сталася аварія за участі брата Олівера Бермана Томаса Бермана, через що майже одразу запустили машину безпеки. Після відновлення гонки Бондарев через невдалий захід у поворот втратив дві позиції, одну з яких пізніше відіграв назад. Після цього український пілот почав опускатися по позиціях, закінчивши гонку 9-м

Наступний етап Формули-4 розпочнеться 22 травня на трасі Валлелунга.

Зауважимо, що італійська Формула-4 є однією з найпрестижніших молодіжних серій. Нещодавно тут тріумфували гонщики Формули-1 Андреа Кімі Антонеллі та Олівер Берман.

Нагадаємо, що Бондарев фінішував другим у першій гонці та п'ятим у другій гонці першого етапу Формули-4.