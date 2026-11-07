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Визначено дедлай, коли Формула-1 ухвалить рішення щодо проведення Гран-прі в Катарі та Абу-Дабі

Володимир Максименко — 7 листопада 2026, 11:46
Визначено дедлай, коли Формула-1 ухвалить рішення щодо проведення Гран-прі в Катарі та Абу-Дабі
Льюїс Гамільтон у Феррарі
Getty Images

Керівництво Формули-1 готується ухвалити остаточне рішення щодо проведення Гран-прі Катару та Абу-Дабі.

Про це повідомили джерела ESPN.

Функціонери планують зібратись на нараду до 10 листопада, де ухвалюватимуть фінальне рішення – саме в цей день потрібно повідомити директорам італійської траси "Імола" вердикт, адже вона наразі перебуває в режимі очікування як резервна.

Зазначимо, що траса імені Енцо та Діно Феррарі безперервно використовувалась Формулою-1 з 1980 року і лише у 2026-му її було виключено з розкладу.

Гран-прі Катару заплановано на 27-29 листопада, а гонки в Абу-Дабі мають відбутись 4-6 грудня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що переважна більшість гонщиків MotoGP бояться їхати у Катар.

Згодом стало відомо, що Ямаха відмовилась їхати на майбутній Гран-прі.

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