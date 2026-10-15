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Формула-1 планує провести завершальні етапи за графіком попри ризик обстрілів – ЗМІ

Володимир Максименко — 15 жовтня 2026, 12:15
Формула-1 планує провести завершальні етапи за графіком попри ризик обстрілів – ЗМІ
Getty Images

Формула-1 не планує переносити завершальні етапи сезону з Катару та ОАЕ попри ризик обстрілів.

Про це повідомили джерела ESPN.

До завершення сезону-2026 залишається три етапи і організатори чемпіонату не планують вносити корективи у два останні: Гран-прі Катару та Гран-прі Абу-Дабі.

Керівник Ауді Маттіа Бінотто раніше напередодні повідомив, що кінцевий строк ухвалення рішення щодо майбутніх етапів – середина жовтня і наразі боси Формули-1 не планують переносити перегони на інші локації.

Зауважимо, що цього сезону два етапу Гран-прі зазнали змін через безспекову ситуацію: перегони в Саудівській Аравії скасували, а ГП Бахрейну перенесли в Малайзію.

Нагадаємо, цього місяця єменські хусити двічі обстріляли Саудівську Аравію, а саме аеропорт імені короля Халіда та штаб-квартиру нафтової компанії Saudi Aramco – 12 осіб загинуло та понад 300 поранених.

Гран-прі Катару заплановано на 27-29 листопада, а Гран-прі Абу-Дабі – 4-6 грудня 2026 року.

Раніше повідомлялось, що Формула-1 вперше за понад 30 років повертається до Африки.

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