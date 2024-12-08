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Чемпіон Автоспорт

Бортолетто став чемпіоном Формули-2

Володимир Максименко — 8 грудня 2024, 12:57
Бортолетто став чемпіоном Формули-2
Габріель Бортолетто
BBC

В Абу-Дабі відбувся заключний етап Формули-2 сезону-2024.

Бразильський пілот команди Invicta Racing Габріель Бортолетто став переможцем турніру.

Фінальний заїзд виграв Йозуа Дюрксен, а новоспечений переможець сезону зайняв другу сходинку.

Замкнув трійку лідерів Ріхард Версхор.

Відзначимо, що у наступному сезоні Бортолетто буде виступати у Формулі-1 за команду Заубер.

Минулого сезону бразилець виграв Формулу-3. Обидві перемоги пілот здобув у якості дебютанта.

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