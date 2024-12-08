Бортолетто став чемпіоном Формули-2
Габріель Бортолетто
BBC
В Абу-Дабі відбувся заключний етап Формули-2 сезону-2024.
Бразильський пілот команди Invicta Racing Габріель Бортолетто став переможцем турніру.
Фінальний заїзд виграв Йозуа Дюрксен, а новоспечений переможець сезону зайняв другу сходинку.
Замкнув трійку лідерів Ріхард Версхор.
Відзначимо, що у наступному сезоні Бортолетто буде виступати у Формулі-1 за команду Заубер.
Минулого сезону бразилець виграв Формулу-3. Обидві перемоги пілот здобув у якості дебютанта.